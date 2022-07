Aggressione al Policlinico di Palermo | medico finisce al Pronto Soccorso con varie fratture

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 11 luglio 2022)– Ancora aggressioni all’interno degli ospedali palermitani. L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, all’interno del reparto di gastroenterologia del. Ildi turno, S. P., è stato aggredito da un uomo perché non era stato consentito, ai familiari di una donna ricoverata, in ottemperanza alle norme anticovid, di rimanere con la paziente in reparto. La pretesa sarebbe stata quella di rimanere al fianco della donna per tutto il giorno e la notte, così da garantire un’assistenza continua. Una condizione abbastanza usuale in tempi pre-covid, ma che non è più consentita da quando c’è la pandemia. Ai familiari dei pazienti non viene più consentito di entrare nei reparti per una breve visita. Ma ieri, i familiari di una paziente non avevano alcuna intenzione di osservare questa regola. E così, in ...