LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: fuga a 21 con Van Aert, gruppo a 3’30” sul Col des Mosses (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 15.13 Ricordiamo che Rigoberto Uran si trova a 3’24” da Tadej Pogacar nella generale, in sedicesima posizione. 15.11 Il gruppo accorcia a 3’05” il distacco: sale il ritmo degli uomini dell’UAE-Emirates. 15.08 Uran va a caccia di un successo che manca da oltre un anno: il colombiano vinse la cronometro valevole per la settima tappa del Tour de Suisse dello scorso anno. 15.05 Questi i 21 che compongono la fuga di giornata: 1 Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS-Grenadiers 2 Bob Jungels (NED) AG2R-Citroen Team 3 Patrick Konrad (AUS) BORA-hansgrohe 4 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 15.13 Ricordiamo che Rigoberto Uran si trova a 3’24” da Tadej Pogacar nella generale, in sedicesima posizione. 15.11 Ilaccorcia a 3’05” il distacco: sale il ritmo degli uomini dell’UAE-Emirates. 15.08 Uran va a caccia di un successo che manca da oltre un anno: il colombiano vinse la cronometro valevole per la settimadelde Suisse dello scorso anno. 15.05 Questi i 21 che compongono ladi giornata: 1 Jonathan Castroviejo (ESP) INEOS-Grenadiers 2 Bob Jungels (NED) AG2R-Citroen Team 3 Patrick Konrad (AUS) BORA-hansgrohe 4 ...

