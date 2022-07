In Austria vince Leclerc davanti a Verstappen | terzo Hamilton

Pubblicità

SPIELBERG - La vittoria dell'undicesima tappa del mondiale di , il Gp d', va ad un eroico Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari torna al successo e lo fa sul tracciato di Spielberg in una splendida gara, piena di sorpassi. Il monegasco si aggiudica il duello con ...Vittoria in casa Red Bull per la Ferrari , in trionfo nel GP d'con Charles Leclerc. Battuto Max Verstappen , 2°, mentre Sainz e Perez sono finiti ko: porte spalancate per la Mercedes, sul podio con Hamilton . CHARLES WINS!!! For the first time since ...Charles Leclerc torna a vincere . Lo fa soffrendo, con tre sorpassi effettuati nei confronti di Max Verstappen - che ha chiuso secondo - e con ...Una Ferrari perfetta per 58 giri. Ma in Austria se ne devono compiere 71, e dopo il ritiro di Carlos Sainz con la macchina in fiamme, Charles Leclerc deve combattere con i problemi all'acceleratore de ...