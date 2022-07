(Di domenica 10 luglio 2022)«C?erano tre persone in acqua, ma non le vedevamo». Ledella burrasca si erano già richiuse su Davide Zandri, quarantaquattrenne di Calcinelli, e sui suoi due figli...

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Papà e figlio annegati a #fano, il presidente dei bagnini: «Le onde sembrano divertenti, ma si rischia» - ilmessaggeroit : Papà e figlio annegati a #fano, il presidente dei bagnini: «Le onde sembrano divertenti, ma si rischia» - infoitestero : Fano, papà e figlio annegati, i testimoni: «Lottavano disperatamente contro la violenza delle onde» - Gazzettino : #fano, papà e figlio annegati, i testimoni: «Lottavano disperatamente contro la violenza delle onde» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Enzo, il bagnino che ha salvato il bimbo (ma ha visto morire il papà) «Come mi sento? Sono devastato» -

Ieri, ancora una tragedia, stavolta a. E la bandiera rossa segnalava la pericolosità del mare. Pesaro,annega in mare con il figlio di 8 anni. Salvo il fratello di 13 C'era bandiera rossa... è entrato in acqua, davanti alla spiaggia libera a Gimarra di, per prestare soccorso insieme con i due bagnini della concessione balneare più vicina, la Spiaggia dei fiori. Pesaro,annega ...