Tour de France 2022, Wout Van Aert: “Oggi era una grande occasione per guadagnare punti per la maglia verde” (Di sabato 9 luglio 2022) Un altro mattone bello grosso per Wout van Aert nell’ottava tappa del Tour de France 2022. L’uomo della Jumbo-Visma fa sua la frazione con arrivo a Losanna, battendo allo sprint ristretto in salita due signori corridori come Michael Matthews (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Per il fuoriclasse belga è la seconda vittoria in questa grande Boucle dopo il grandissimo capolavoro messo in scena a Calais. Tagliando per primo il traguardo, Van Aert si porta a quota 264 punti nella classifica per la maglia verde, con Fabio Jakobsen, suo rivale, secondo con 115 punti di margine: un distacco già molto pesante dopo le prime otto tappe. Anche Van Aert sapeva che ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Un altro mattone bello grosso pervannell’ottava tappa delde. L’uomo della Jumbo-Visma fa sua la frazione con arrivo a Losanna, battendo allo sprint ristretto in salita due signori corridori come Michael Matthews (Jumbo-Visma) e Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Per il fuoriclasse belga è la seconda vittoria in questaBoucle dopo il grandissimo capolavoro messo in scena a Calais. Tagliando per primo il traguardo, Vansi porta a quota 264nella classifica per la, con Fabio Jakobsen, suo rivale, secondo con 115di margine: un distacco già molto pesante dopo le prime otto tappe. Anche Vansapeva che ...

