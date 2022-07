Roma, Sky: “Interessa Zaha per l’attacco” (Di sabato 9 luglio 2022) Roma SKY- La Roma continua a lavorare nel mercato in entrata, dopo aver presentato Celik e Matic ora Tiago Pinto pensa un colpo per l’attacco. Mentre la Roma sta per cedere Zaniolo alla Juventus, limando gli ultimi dettagli per concludere la trattativa la squadra capitolina vira vari obbiettivi sul mercato. Per la mediana Interessa Frattesi del Sassuolo e Aouar del Lione. Per il primo la squadra emiliana chiede 30 milioni ma la Roma forte della clausola del 30% per la rivendita potrebbe chiudere a 18. Per il secondo il problema è legato all’ingaggio che richiede il francese e anche al prezzo del cartellino richiesto dal Lione. Il nuovo nome per l’attacco della Roma è Wilfried Zaha, esterno del Crystal Palace che ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)SKY- Lacontinua a lavorare nel mercato in entrata, dopo aver presentato Celik e Matic ora Tiago Pinto pensa un colpo per. Mentre lasta per cedere Zaniolo alla Juventus, limando gli ultimi dettagli per concludere la trattativa la squadra capitolina vira vari obbiettivi sul mercato. Per la medianaFrattesi del Sassuolo e Aouar del Lione. Per il primo la squadra emiliana chiede 30 milioni ma laforte della clausola del 30% per la rivendita potrebbe chiudere a 18. Per il secondo il problema è legato all’ingaggio che richiede il francese e anche al prezzo del cartellino richiesto dal Lione. Il nuovo nome perdellaè Wilfried, esterno del Crystal Palace che ...

