L’ineffabile lucidità di Laura Conti | madre dell’ambientalismo italiano

(Di sabato 9 luglio 2022) «Era il 10 luglio di una terra senza colpa. Donne al davanzale lanciavano parole sepolte ormai nel ventre di madri perdute, perdute dal cielo proprio sopra di noi che restiamo a guardare morire le radici, i preti perdonare proprio sopra di voi, che vivete tranquilli nella vostra coscienza di uomini giusti, che sfruttate la vita per i vostri sporchi giochetti. E allora, allora ammazzateci tutti!», cantava Antonello Venditti in “Canzone per Seveso”, brano dedicato a uno dei disastri ambientali più gravi (e dal maggior impatto mediatico) della storia italiana. Il 10 luglio 1976, un incidente nell’industria chimica ICMESA (Industrie Chimiche Meda Società Azionaria) – situata tra Seveso e Meda, in Brianza – causò la fuoriuscita di una nube tossica di diossina visibile ad occhio nudo. Tra la disorganizzazione e la negligenza della politica (la fabbrica venne chiusa solo otto giorni dopo), ...