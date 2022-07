Lega: Fedriga, 'compatti con Draghi, basta politica dei personalismi' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "In questo momento con il presidente del Consiglio Draghi l'Italia è un punto di riferimento europeo, e anche per chi guarda all'Europa. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell'Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governo Draghi stia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica". Così Massimiliano Fedriga a Repubblica. Quindi continuerete ad appoggiarlo? "La Lega è sempre stata molto compatta su questo governo. Ovviamente abbiamo sollevato criticità non dovute alla sua azione, ma ad iniziative parlamentari di una parte della maggioranza, che non è politica ma creata per l'emergenza nazionale. All'interno di una maggioranza così eterogenea è ovvio che bisogna trovare obiettivi strategici condivisi. E ce ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "In questo momento con il presidente del Consigliol'Italia è un punto di riferimento europeo, e anche per chi guarda all'Europa. Questo ha rafforzato il posizionamento internazionale dell'Italia, e lo rafforzerà. Credo che il governostia svolgendo un ruolo fondamentale di affidabilità, certezza, e anche capacità di visione prospettica". Così Massimilianoa Repubblica. Quindi continuerete ad appoggiarlo? "Laè sempre stata molto compatta su questo governo. Ovviamente abbiamo sollevato criticità non dovute alla sua azione, ma ad iniziative parlamentari di una parte della maggioranza, che non èma creata per l'emergenza nazionale. All'interno di una maggioranza così eterogenea è ovvio che bisogna trovare obiettivi strategici condivisi. E ce ...

