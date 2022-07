Pubblicità

RaiNews : “Se la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni anche noi, modestamente, festeggiamo. Io in part… - chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - Gazzettino : Regina Elisabetta infuriata con William e Kate. «Hanno infranto due regole»: ecco cosa è successo. Le indiscrezioni - andreastoolbox : #La Regina Elisabetta infuriata con Kate e William: ?«Hanno infranto due regole». Cos'è accaduto - mrsannino : RT @l_serino: #Ravello70 Nel 1953 muore Stalin, Elisabetta viene incoronata regina d’Inghilterra. Si scala l’Everest, Elvis Presley incide… -

Vanity Fair Italia

Sembra proprio che laabbia i nervi a fior di pelle. E a recarle tale malessere sono stati proprio i suoi 'pupilli' William e Kate. Sembrerebbe infatti, secondo quanto riportato dall'esperto reale Richard ..., tirata d'orecchie per William e Kate Ma cosa hanno fatto i duchi La coppia reale nell'ultimo periodo ha usato per i vari spostamenti, tra la residenza ufficiale di e la casa di ... Ecco perché la regina non ha voluto fotografi al suo incontro con Lilibet Diana Sembra proprio che la Regina Elisabetta abbia i nervi a fior di pelle. E a recarle tale malessere sono stati proprio i suoi "pupilli" William e Kate. Sembrerebbe infatti, ...Sembra proprio che la Regina Elisabetta abbia i nervi a fior di pelle. E a recarle tale malessere sono stati proprio i suoi "pupilli" William e Kate. Sembrerebbe infatti, ...