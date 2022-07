Italia femminile, Bertolini: «Pronte a giocare. Sappiamo come affrontare la Francia» (Di sabato 9 luglio 2022) Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in vista dell’esordio all’Europeo di categoria contro la Francia Milena Bertolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match tra Italia femminile e Francia. CONDIZIONE – «Stiamo bene, abbiamo voglia di giocare e scendere in campo dopo i tanti allenamenti di questi giorni. Questo stadio ricorda un po’ quello dell’esordio mondiale, ma è un’altra competizione da affrontareGenoa, Bani: «Blessin ci ha dato un’identità e mi ha ridato fiducia». Francia – «È una squadra completa, di grande fisicità e intensità tecnica. Sappiamo di doverla affrontare con grande intensità tecnica per chiudere loro tutti ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) Milena, ct dell’, ha parlato in vista dell’esordio all’Europeo di categoria contro laMilenaha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del match tra. CONDIZIONE – «Stiamo bene, abbiamo voglia die scendere in campo dopo i tanti allenamenti di questi giorni. Questo stadio ricorda un po’ quello dell’esordio mondiale, ma è un’altra competizione daGenoa, Bani: «Blessin ci ha dato un’identità e mi ha ridato fiducia».– «È una squadra completa, di grande fisicità e intensità tecnica.di doverlacon grande intensità tecnica per chiudere loro tutti ...

