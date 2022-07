Giappone, 'gravi falle nella sicurezza dell'ex premier Abe' (Di sabato 9 luglio 2022) Ci sono state notevoli falle nella protezione dell'ex premier Giapponese Shinzo Abe, assassinato venerdì durante un comizio elettorale nella città di Nara. A dirlo in una conferenza stampa è il capo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Ci sono state notevoliprotezione'exse Shinzo Abe, assassinato venerdì durante un comizio elettoralecittà di Nara. A dirlo in una conferenza stampa è il capo ...

