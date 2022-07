Crollo Marmolada, Ris: le vittime identificate sono 11. Lutto cittadino in Val di Fassa (Di sabato 9 luglio 2022) Gli esami del Dna svolti dai carabinieri del Ris portano il bilancio delle vittime del Crollo della Marmolada a 11 persone. Alle 6 già identificate, 4 italiani (Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Liliana Bertoldi) e 2 escursionisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda), si aggiungono i 5 dispersi: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina e il più giovane di tutti, Nicolò Zavatta, 22 anni. Quella di oggi, intanto, è una giornata di Lutto cittadino in tutti i Comuni della Val di Fassa, a quasi una settimana dalla tragedia. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Leggi su tg24.sky (Di sabato 9 luglio 2022) Gli esami del Dna svolti dai carabinieri del Ris portano il bilancio delledeldellaa 11 persone. Alle 6 già, 4 italiani (Filippo Bari, Paolo Dani, Tommaso Carollo e Liliana Bertoldi) e 2 escursionisti della Repubblica Ceca (Pavel Dana e Martin Ouda), si aggiungono i 5 dispersi: i coniugi Davide Miotti ed Erica Campagnaro, i fidanzati Manuela Piran e Gianmarco Gallina e il più giovane di tutti, Nicolò Zavatta, 22 anni. Quella di oggi, intanto, è una giornata diin tutti i Comuni della Val di, a quasi una settimana dalla tragedia. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard.

