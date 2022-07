Covid, con Omicron 5 mortalità 7 volte più alta per i non vaccinati: da lunedì atteso il via alla quarta dose, chi deve farla e a partire da quando (Di sabato 9 luglio 2022) Impennata dei contagi a causa della sottovariante Omicron 5. I tecnici del ministro Speranza sono già al lavoro per mettere a punto il piano: la platea sarà più ampia dei 18 milioni di ultrasessantenni Leggi su lastampa (Di sabato 9 luglio 2022) Impennata dei contagi a causa della sottovariante5. I tecnici del ministro Speranza sono già al lavoro per mettere a punto il piano: la platea sarà più ampia dei 18 milioni di ultrasessantenni

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? I DUBBI ?? ???? I vaccinati con 3 dosi si ammalano di Covid perché il vaccino non è efficace contro le varianti opp… - Adnkronos : #Covid, l'analisi dell'#Istat: 'Con 16 milioni di contagi e oltre 160mila morti, l'Italia è tra i Paesi più colpiti… - GiovaQuez : Niente passi indietro sulle restrizioni, neanche per le mascherine. Serviranno nuovi sistemi di ventilazione per le… - belalugosisdea : @AxiaFel Draghi (e tutto il governo) dice quello che gli dicono di dire le Big-pharma che danno tanti soldi (non so… - CaratelliAugust : COVID OMICRON 5 DA DOVE ARRIVA? AFRICA O ASIA? GLI SBARCHI HANNO A CHE VEDERE CON IL VIRUS? CHIEDETELO AI VIROLOGI. -