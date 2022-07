Calciomercato Cagliari: pressing per Valoti del Monza (Di sabato 9 luglio 2022) . I sardi vogliono regalare il centrocampista a Liverani Mattia Valoti è un nome entrato in orbita Cagliari da qualche settimana, quando i due club hanno allacciato i rapporti per i trasferimenti di Cragno e Carboni passati in Brianza. Come appreso dalla redazione di CagliariNews24 il Cagliari insiste per avere Mattia Valoti, duttile centrocampista che farebbe comodo al nuovo tecnico Fabio Liverani. Presto i due club si incontreranno nuovamente per trattare il giocatore che potrebbe fare il percorso inverso rispetto agli attuali compagni arrivati dalla Sardegna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022) . I sardi vogliono regalare il centrocampista a Liverani Mattiaè un nome entrato in orbitada qualche settimana, quando i due club hanno allacciato i rapporti per i trasferimenti di Cragno e Carboni passati in Brianza. Come appreso dalla redazione diNews24 ilinsiste per avere Mattia, duttile centrocampista che farebbe comodo al nuovo tecnico Fabio Liverani. Presto i due club si incontreranno nuovamente per trattare il giocatore che potrebbe fare il percorso inverso rispetto agli attuali compagni arrivati dalla Sardegna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

