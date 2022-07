Bologna, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo un discreto campionato, travagliato per via delle sfortunate vicende di Mihajlovic, il Bologna è pronto a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i gialloblù si ritroveranno a Pinzolo per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite le amichevoli estive che dovranno affrontare gli emiliani. Sabato 9 luglio: Bologna-Settaurense (orario da definire) Domenica 10 luglio ore 17: Bologna-Settaurense (Pinzolo) Domenica 17 luglio ore 16: Bologna-ASD Pinzolo Val Rendena (Pinzolo) Domenica 17 luglio ore 17.30: Bologna-Castiglione delle Stiviere (Pinzolo) Mercoledì 20 luglio: Az Alkmaar-Bologna (orario da definire) Sabato 23 luglio: ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Dopo un discreto campionato, travagliato per via delle sfortunate vicende di Mihajlovic, ilè pronto a ripartire. La stagione partirà la prima settimana di luglio quando i gialloblù si ritroveranno a Pinzolo per i primi test fisici, le visite mediche ed i primi allenamenti. Ancora non definite leche dovranno affrontare gli emiliani. Sabato 9 luglio:-Settaurense (o da definire) Domenica 10 luglio ore 17:-Settaurense (Pinzolo) Domenica 17 luglio ore 16:-ASD Pinzolo Val Rendena (Pinzolo) Domenica 17 luglio ore 17.30:-Castiglione delle Stiviere (Pinzolo) Mercoledì 20 luglio: Az Alkmaar-o da definire) Sabato 23 luglio: ...

