A Wimbledon la prima finale di Kyrgios, “il bullo” dal cuore d'oro (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Al ricco premio da finalista o vincitore di Wimbledon che intascherà domani, Nick Kyrgios dovrà scalare 13.600 euro, la somma delle due multe che si è beccato durante il torneo: diecimila per lo sputo contro uno spettatore alla fine del match contro Paul Jubb, 3.600 per “l'oscenità udibile dal pubblico”, durante l'epico duello con Tsitsipas. Spiccioli rispetto agli 800mila euro totali di multe collezionate in tutta la sua carriera, immeritate secondo l'australiano, convinto che nei suoi confronti da parte degli arbitri ci sia una sorta di pregiudizio e di disparità di trattamento. È davvero così? A sentire Tsitsipas che per la sconfitta al terzo turno ancora non ci dorme la notte (e in campo ha sbroccato tirando una palla contro il pubblico e mirando ripetutamente in petto l'avversario) il numero 40 del mondo, sei titoli vinti in carriera, alla ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Al ricco premio da finalista o vincitore diche intascherà domani, Nickdovrà scalare 13.600 euro, la somma delle due multe che si è beccato durante il torneo: diecimila per lo sputo contro uno spettatore alla fine del match contro Paul Jubb, 3.600 per “l'oscenità udibile dal pubblico”, durante l'epico duello con Tsitsipas. Spiccioli rispetto agli 800mila euro totali di multe collezionate in tutta la sua carriera, immeritate secondo l'australiano, convinto che nei suoi confronti da parte degli arbitri ci sia una sorta di pregiudizio e di disparità di trattamento. È davvero così? A sentire Tsitsipas che per la sconfitta al terzo turno ancora non ci dorme la notte (e in campo ha sbroccato tirando una palla contro il pubblico e mirando ripetutamente in petto l'avversario) il numero 40 del mondo, sei titoli vinti in carriera, alla ...

