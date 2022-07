Ultime Notizie – Xiaomi | da Antitrust multa di 3 | 2 milioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato aTechnology Italy S.r.l. una sanzione di 3,2di euro. Secondo l’AutoritàTechnology Italy S.r.l., società italiana dell’omonimo gruppo mondiale, ha ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio. In particolare dal procedimento è emerso che la società rifiuta la riparazione in garanzia legale in presenza di altri difetti del prodotto, anche soltanto estetici – ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori ...