Turisti non pagano il b&b e scappano dal balcone: il proprietario pubblica il video (Di venerdì 8 luglio 2022) Passano la notte in un b&b ma poi vanno via senza pagare il conto, la fuga è da film: dal balcone. Il proprietario della struttura ha postato il video dei fuggitivi, con tanto di "avviso" ai colleghi gestori di altre strutture... Leggi su today (Di venerdì 8 luglio 2022) Passano la notte in un b&b ma poi vanno via senza pagare il conto, la fuga è da film: dal. Ildella struttura ha postato ildei fuggitivi, con tanto di "avviso" ai colleghi gestori di altre strutture...

Pubblicità

ciropellegrino : La #Lega non ha mai visto a teatro o letto il testo di 'Natale in casa Cupiello'. Questi emendamenti contro… - stanzaselvaggia : Roma Prati, oggi. I turisti visitano la città ammirando i resti non della storia, della monnezza. - AlbertoBagnai : Certo, ma il vero problema è che un politico che ha ricevuto una forte investitura popolare per esercitare il propr… - evanghelion66 : @Adnkronos Certo paese con percentuale di coglioxi altissima in europa...io adesso sono in Croazia con turisti di t… - AndreaLompio53 : @elerub11 Sì, condivido integralmente. Ma auspico che la selettività e le cautele per proteggere queste preziosità… -