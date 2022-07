Non è tutto oro quello che luccica nei campi della Puglia (Di venerdì 8 luglio 2022) Il nuovo raccolto di grano duro non dà quella boccata d’ossigeno tanto attesa per calmierare i prezzi della pasta e della semola. Dopo i dati in ribasso, secondo i produttori cerealicoli di Bari, della Bat e di Foggia, attraverso Cia Levante e Cia Capitanata, declinazioni provinciali di Cia Agricoltori Italiani Puglia, sarebbero in atto «gravi speculazioni sul prezzo del grano duro». Le quotazioni della Cun e delle borse merci di Bari e Foggia questa settimana hanno fatto segnare un ribasso: un calo di 10 euro alla tonnellata nel Barese, dai 20 ai 23 euro nel Foggiano rispetto alle quotazioni di partenza che oscillano dai 540 ai 575 euro al quintale. Sembrano cifre risibili, ma non lo sono, specie se rapportate ai pesanti aumenti dei costi di produzione. Dalla prima aratura alla trebbiatura, passando ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 8 luglio 2022) Il nuovo raccolto di grano duro non dà quella boccata d’ossigeno tanto attesa per calmierare i prezzipasta esemola. Dopo i dati in ribasso, secondo i produttori cerealicoli di Bari,Bat e di Foggia, attraverso Cia Levante e Cia Capitanata, declinazioni provinciali di Cia Agricoltori Italiani, sarebbero in atto «gravi speculazioni sul prezzo del grano duro». Le quotazioniCun e delle borse merci di Bari e Foggia questa settimana hanno fatto segnare un ribasso: un calo di 10 euro alla tonnellata nel Barese, dai 20 ai 23 euro nel Foggiano rispetto alle quotazioni di partenza che oscillano dai 540 ai 575 euro al quintale. Sembrano cifre risibili, ma non lo sono, specie se rapportate ai pesanti aumenti dei costi di produzione. Dalla prima aratura alla trebbiatura, passando ...

