Naomi Campbell, chiamatela dottoressa: l’emozionante laurea della Venere nera a 52 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) chiamatela “dottoressa”! Naomi Campbell si è laureata. Ha ricevuto un dottorato onorario per il suo impegno nella moda dalla University for the Creative Arts di Londra (Getty) Non è mai troppo tardi per raggiungere un traguardo. Neanche quelli più impensabili e inaspettati. Lo sa bene Naomi Campbell che, dopo anni a solcare passerelle sfilando per i brand di mezzo mondo, si è laureata. Proprio così. La Venere nera è ufficialmente una dottoressa. Ha ricevuto, infatti, un dottorato onorario dalla University for the Creative Arts di Londra per il suo impegno nell’industria fashion a livello globale. Un traguardo inaspettato che l’ha profondamente commossa. Naomi ... Leggi su amica (Di venerdì 8 luglio 2022)”!si èta. Ha ricevuto un dottorato onorario per il suo impegno nella moda dalla University for the Creative Arts di Londra (Getty) Non è mai troppo tardi per raggiungere un traguardo. Neanche quelli più impensabili e inaspettati. Lo sa beneche, dopoa solcare passerelle sfilando per i brand di mezzo mondo, si èta. Proprio così. Laè ufficialmente una. Ha ricevuto, infatti, un dottorato onorario dalla University for the Creative Arts di Londra per il suo impegno nell’industria fashion a livello globale. Un traguardo inaspettato che l’ha profondamente commossa....

