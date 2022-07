Morte Abe, l'ospedale: due pallottole nel collo (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe, spiegano i medici dell'ospedale di Nora dove il politico è deceduto dopo l'attentato."Il nostro ospedale ha fatto il possibile per rianimarlo ma è deceduto alle 17:03. All'arrivo in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe, spiegano i medici dell'di Nora dove il politico è deceduto dopo l'attentato."Il nostroha fatto il possibile per rianimarlo ma è deceduto alle 17:03. All'arrivo in ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - matteorenzi : La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E… - luigidimaio : Vicino alle Istituzioni e al popolo giapponese per la morte dell’ex Primo Ministro Shinzo Abe. Una notizia scioccan… - Guisaltato : Spiace ma la morte di Shinzo Abe non è nemmeno nella top3 degli attentati ai premier. Luis Carrero Blanco è ancora lassù irraggiungibile - cdige : RT @matteorenzi: La morte di Shinzo Abe mi colpisce moltissimo. È stato un collega serio e preparato. Un abbraccio alla famiglia. E un pens… -