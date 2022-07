Minturno | armato di coltello cerca di rapinare una persona | arrestato

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 luglio 2022)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. In particolare, i militari della Sezione Radiomobile hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un 31enne di, ritenuto responsabile di tentata rapina, effettuata con una serramanico, ai danni di unacui voleva sottrarre il borsello. Il tempestivo intervento dei militari dell’arma ha evitato che il reato fosse portato a compimento. Ila serramanico è stato sottoposto a sequestro e l’associato presso la casa circondariale di Cassino. Per ...