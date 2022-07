Lutto sul set di Outer Banks, muore la controfigura di Chase Stokes, Alexander AJ Jennings: il cordoglio dell’attore (Di venerdì 8 luglio 2022) Il set di Outer Banks, teen/adventure drama di Netflix, è stato colpito da un terribile Lutto: il giovane Alexander “AJ” Jennings, controfigura del protagonista Chase Stokes nella serie, è morto dopo essere stato colpito due volte da pirati della strada. La controfigura di Outer Banks, come riportato da Deadline, è rimasta vittima della strada la notte del 5 luglio, quando due veicoli hanno colpito la sua auto mentre viaggiava lungo Sol Legare Road a Charleston, nella Carolina del Sud. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Charleston, il primo veicolo è fuggito dalla scena prima di Jennings fosse investito da un secondo veicolo, anch’esso fuggito. Una dinamica che rende ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Il set di, teen/adventure drama di Netflix, è stato colpito da un terribile: il giovane“AJ”del protagonistanella serie, è morto dopo essere stato colpito due volte da pirati della strada. Ladi, come riportato da Deadline, è rimasta vittima della strada la notte del 5 luglio, quando due veicoli hanno colpito la sua auto mentre viaggiava lungo Sol Legare Road a Charleston, nella Carolina del Sud. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Charleston, il primo veicolo è fuggito dalla scena prima difosse investito da un secondo veicolo, anch’esso fuggito. Una dinamica che rende ...

