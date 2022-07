Herpes zoster nemico silente | al via campagna su importanza vaccinazione

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “C’è un fuoco che accende uno dei dolori più forti e debilitanti per gli anziani: fai che non ci sia bisogno di spegnerlo”: è il fuoco di Sant’Antonio, o, unper i più fragili, che grava sulle famiglie e sui costi del Ssn, ma non ancora adeguatamente considerato sotto il profilo della prevenzione. Oltre 41 milioni di euro l’anno è l’impatto economico – sottostimato – dell’, tra costi indiretti (13 mln) e costi diretti (28 mln), questi ultimi per il 50% attribuibili ai ricoveri per complicanze, che interessano principalmente gli anziani. Ad accendere i riflettori sulla ‘Cenerentola’ delle malattie infettive prevenibili da vaccino è lo spot delladi comunicazione sociale di Italia Longeva ...

La Regione Piemonte ha messo a punto un protocollo vaccinale virtuoso valido sulla vaccinazione contro l'e pneumococco, rendendole gratuite per pazienti fragili e anziani. Attraverso ...... B, C, W, Y), cui si è aggiunto il confezionamento di quello contro l'. Con oltre 2000 collaboratori che operano tra Siena e Rosia, nel 2021 il sito ha prodotto circa 30 milioni di dosi ...Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - 'C’è un fuoco che accende uno dei dolori più forti e debilitanti per gli anziani: fai che non ci sia bisogno ...(Adnkronos) – “Oggi abbiamo una sequela di vaccini, pensate a quello per il Covid-19, che proteggono gli anziani dalla mortalità. Nel caso dell’herpes zoster c’è la necessità di proteggersi non dalla ...