Fisco | servizio videochiamata | cos’è e come funziona

(Adnkronos) – Assistenza in videochiamata, l'Agenzia delle entrate-Riscossione amplia il servizio. Ma cos'è? E come funziona? Dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno in alcune città, il servizio 'sportello online' è ora disponibile per i contribuenti con debiti iscritti a ruolo in tutte le province delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d' Aosta e Veneto, a cui si aggiungono le province autonome di Trento e Bolzano e gli ambiti provinciali di Roma, Milano e Brescia. Si allarga notevolmente, quindi, la platea degli utenti che, senza la necessità di andare allo sportello, possono ricevere assistenza 'a distanza' e dialogare in tempo reale, tramite il pc, smartphone e tablet, con un addetto

