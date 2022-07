Firenze: processo appello a genitori Renzi rinviato, è malato un giudice (Di venerdì 8 luglio 2022) E' la terza volta che questo processo ha un imprevisto: il 16 dicembre 2021 un'udienza fu rinviata per legittimo impedimento di Tiziano Renzi, anche in quel caso per malattia, il 24 aprile scorso ci fu un altro rinvio perché non era stato rintracciato nelle cancellerie il fascicolo del processo, oggi c'è la malattia di un giudice. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 luglio 2022) E' la terza volta che questoha un imprevisto: il 16 dicembre 2021 un'udienza fu rinviata per legittimo impedimento di Tiziano, anche in quel caso per malattia, il 24 aprile scorso ci fu un altro rinvio perché non era stato rintracciato nelle cancellerie il fascicolo del, oggi c'è la malattia di un. L'articolo proviene daPost.

Pubblicità

FirenzePost : Firenze: processo appello a genitori Renzi rinviato, è malato un giudice - Nazione_Firenze : Due minorenni denunciano: 'Violentate durante una festa'. A processo una coppia di ventenni #Pisa - AnnaCunsolo2 : @Giulio_Firenze Meno male,appena in tempo,il processo di scioglimento corporeo stava per iniziare?? - Antonio06524858 : @duffelapolitica @petergomezblog @fattoquotidiano Account fake fai girare per questi reati ci vorrebbe la pena di… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: Buonasera amici, MORÌ A #FIRENZE DURANTE UN INSEGUIMENTO TRA #ROM. LA #CASSAZIONE RINVIA IL #PROCESSO SENZA AVVISARE… -