Eros Ramazzotti non ha dubbi | È lui il mio figlio preferito

(Di venerdì 8 luglio 2022)è uno dei cantautori più famosi e amati del panorama italiano. Ma oltre alla musica ha una passione molto grande che lo mette in condizione di dover scegliere tra questa ed i suoi figli. Secondo voi cosa ha scelto?, al secoloLuciano Walter. Ha cominciato la sua carriera negli anni '80 sfornando un successo dietro l'altro. Nel 1983 si presenta al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Una terra promessa, vincendo nella sua categoria. Da quel momento in poi il suo successo cresce in maniera esponenziale. Nel 1985 si ripresenta a Festival di Sanremo con il brano Una storia importante. Il brano raggiunge solo il sesto posto ma l'album è un vero successo di incassi. Ma la carriera diè solo ...

Pubblicità

JosyReinhard : Eros Ramazzotti - Ama (Testo) - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - SEI UN PENSIERO SPECIALE - cuoredorodieros : RT @earonemusic: ??- “Ama” di Eros Ramazzotti guadagna dieci posizioni in classifica #airplay: 15° posto. . . #EarOne #earonemusic #chart ht… - agoranamelodyfm : Agora na Melody 94.1: EROS RAMAZZOTTI - PIU BELLA COSA - earonemusic : ??- “Ama” di Eros Ramazzotti guadagna dieci posizioni in classifica #airplay: 15° posto. . . #EarOne #earonemusic… -

Pertorna il sereno, il cantante ha finalmente messo il cuore in pace Sembra proprio di si. Il cantante è stato paparazzato con una donna misteriosa sugli scogli mentre l'ex moglie ...CD 1 1 VASCO ROSSI L'Amore L'Amore 2 ELODIE Tribale 3 GHALI FORTUNA 4 MARCO MENGONI No Stress 5Ama 6 COEZ Essere liberi 7 PINGUINI TATTICI NUCLEARI Giovani Wannabe 8 BOOMDABASH, ...A confermarlo, proprio in un’intervista a Verissimo del 2017, la stessa Aurora Un rapporto quasi simbiotico, come aveva dichiarato la stessa Michelle Hunziker a Verissimo. Aurora, nata 25 anni dalla r ...Ricevi news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter. Come sorelle. Il selfie è stato condiviso anche dal Michelle Hunziker che l’ha pubblica ...