Brad Pitt | la malattia peggiora | “Non riconosco neanche i volti dei miei cari”

(Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di soffrire dal 2013 di prosopagnosia, ma nessuno sembra credergli: ora vorrebbe conoscere qualcuno che si trova nella sua stessa situazione. È ancora in attesa di diagnosi. L'articolo proviene da DireDonna.

è appena arrivato a Roma, dove è stato riconosciuto e fotografato da alcuni fan. Non si conosce ancora il motivo del viaggio dell'attore in Italia e soprattutto la sua scelta di sbarcare a ..., durante un'intervista, ha rivelato di avere la prosopagnosia, una malattia piuttosto grave. Si tratta di un disturbo che ha pesanti conseguenze sul suo rapporto con le altre persone perché ...