Viaggio nella Motor Valley (Di giovedì 7 luglio 2022) Per gli amanti dei Motori è un Viaggio da fare almeno una volta nella vita, l’incontro con i propri sogni, il poter toccare con mano tutto ciò che è legato alle due e alle quattro ruote. La Mecca degli appassionati si chiama Motor Valley, ed è il territorio che ricomprende le zone di Bologna, Imola e Modena, là dove tutto è declinato secondo il vocabolario della velocità, la ricerca dell’estremo e l’altissima tecnologia, il lavoro di migliaia di persone abituate fin da bambini a sentire l’odore degli pneumatici sull’asfalto e ad avere le mani unte di grasso e olio. Un passione condivisa dai tifosi che ogni anno seguono le gare di auto e moto sui circuiti dell’Emilia Romagna, terra di Motori e di passione (informazioni e dettagli degli eventi principali su www.bolognawelcome.com). Una ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Per gli amanti deii è unda fare almeno una voltavita, l’incontro con i propri sogni, il poter toccare con mano tutto ciò che è legato alle due e alle quattro ruote. La Mecca degli appassionati si chiama, ed è il territorio che ricomprende le zone di Bologna, Imola e Modena, là dove tutto è declinato secondo il vocabolario della velocità, la ricerca dell’estremo e l’altissima tecnologia, il lavoro di migliaia di persone abituate fin da bambini a sentire l’odore degli pneumatici sull’asfalto e ad avere le mani unte di grasso e olio. Un passione condivisa dai tifosi che ogni anno seguono le gare di auto e moto sui circuiti dell’Emilia Romagna, terra dii e di passione (informazioni e dettagli degli eventi principali su www.bolognawelcome.com). Una ...

Pubblicità

mad737 : RT @Glicine00153383: Beato chi dimentica la ragione del viaggio e nella stella, nel fiore, nelle nuvole, lascia la sua anima. Antonio Mac… - clavija69 : Check out il pettoruto viaggio nella 'memoria' della comunita di s.sosti attraverso le imm - Maila2703 : RT @IF_Italia: #PODCAST - Chez #Proust - Viaggio sentimentale nella 'Recherche' di Ilaria Gaspari Disponibile dal 4/07 > - annabluelou : tra esattamente un anno potrei essere nella mia città preferita con le mie persone preferite per fare finalmente qu… - riverkrab : @enerimess lascia fare che ho ancora in qualche angolino del mio cervello quella cosa assolutamente stupida in coll… -