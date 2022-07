**Ucraina: Cdm approva ddl ratifica adesione Svezia e Finlandia a Nato** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, ha approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dei protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia fatti a Bruxelles il 5 luglio scorso. Ne dà notizia il comunicato di Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio, hato il disegno di legge died esecuzione dei protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'della Repubblica die del Regno difatti a Bruxelles il 5 luglio scorso. Ne dà notizia il comunicato di Palazzo Chigi.

