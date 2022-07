La nuova mostra di Yves Saint Laurent che esplora l’uso dell’oro (Di giovedì 7 luglio 2022) Life&People.it Sarà lo splendido Musée Yves Saint Laurent di Parigi a fare da cornice alla mostra monocromatica “Gold: Les Ors d’Yves Saint Laurent”; una mostra dal tema molto prezioso, ovvero l’uso dell’oro da parte dello stilista francese nelle sue collezioni. L’esposizione curata da Elsa Janssen, nominata direttrice del museo di Parigi lo scorso marzo, inaugura il prossimo 14 ottobre e sarà visitabile fino al 14 maggio 2023. 40 abiti di alta moda e prêt-à-porter, tra cui un abito di paillettes all over della collezione Couture autunno 1966 Saint Laurent Vi saranno anche altre creazioni scintillanti, modelli sfoggiati da Zizi Jeanmaire e Catherine Deneuve, oltre a disegni, ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 7 luglio 2022) Life&People.it Sarà lo splendido Muséedi Parigi a fare da cornice allamonocromatica “Gold: Les Ors d’”; unadal tema molto prezioso, ovveroda parte dello stilista francese nelle sue collezioni. L’esposizione curata da Elsa Janssen, nominata direttrice del museo di Parigi lo scorso marzo, inaugura il prossimo 14 ottobre e sarà visitabile fino al 14 maggio 2023. 40 abiti di alta moda e prêt-à-porter, tra cui un abito di paillettes all over della collezione Couture autunno 1966Vi saranno anche altre creazioni scintillanti, modelli sfoggiati da Zizi Jeanmaire e Catherine Deneuve, oltre a disegni, ...

