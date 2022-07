«Il musical sulla Carrà partirà dalla Spagna» | parla la produttrice Arzenton

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Raffaella ha influenzato intere generazioni e il suo ricordo è ancora più vivo che mai, come dimostrano le innumerevoli iniziative a lei dedicate in questo primo anniversariosua scomparsa“, dichiara Valeria(ZedLive),deldedicato alla. Valeriae Sergio Iapino inper l’inaugurazione a Madrid di Plaza RaffaellaAll’inaugurazione a Madrid di Plaza RaffaellaHa dichiarato inoltre la, nella giornata di ieri: Una notizia che per me è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio nei giorni in cui stavamo acquisendo i diritti per il. Ora questo progetto assume contorni se possibile ancora ...

Pubblicità

EiiR70 : RT @tra_silenzi: Magari vi informate prima di scrivere certe stronzate. A teatro si recita, si fanno i musical e molto altro. Aprite le vos… - tra_silenzi : Magari vi informate prima di scrivere certe stronzate. A teatro si recita, si fanno i musical e molto altro. Aprite… - Kaname86 : RT @FromZeroItalia: 220701 [INFO] Tra meno di un'ora ci sarà il debutto ufficiale di Wonho nel musical EQUAL ?? Ha anche scritto sulla chat… - vale_delmedico : RT @FromZeroItalia: 220701 [INFO] Tra meno di un'ora ci sarà il debutto ufficiale di Wonho nel musical EQUAL ?? Ha anche scritto sulla chat… - FromZeroItalia : 220701 [INFO] Tra meno di un'ora ci sarà il debutto ufficiale di Wonho nel musical EQUAL ?? Ha anche scritto sulla… -

Genova24.it

..." The Gardens Of Babylon " abbiamo avuto modo di farle qualche domandasua carriera e... I would like to talk about yourbeginning first. When and how was your first approach with ...Death Note è stato pubblicatonota rivista giapponese Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 ... cinque film, una miniserie in live action, un, un dorama, due light novel e diversi ... Politeama Genovese, nella nuova stagione tornano i musical (ANSA) - BARI, 07 LUG - Dopo la tappa a Taranto chiusa con il concerto di Nick Cave, l'edizione 2022 del Medimex, l'International festival & ...Venerdì 8 luglio al Molo - Brescia arriva il party Vida Loca. E' pop party per eccellenza, Vida Loca. E' una serata che anima già da tempo tutto il Mediterraneo: dj d'eccellenza, un corpo di ...