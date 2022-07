Il momento drammatico di Rafa Nadal a Wimbledon: il padre lo implora di ritirarsi, lui non molla e vince – VIDEO (Di giovedì 7 luglio 2022) Il match di quarti di finale di Wimbledon da Rafa Nadal è stato senza dubbio una delle partite più difficili della sua carriera. Nel primo set, sul 3-1 in suo favore, il maiorchino ha accusato un problema agli addominali, tanto da farsi rimontare dal suo avversario, Taylor Fritz, fino a perdere per 6-3. Nonostante l’evidente sofferenza il fuoriclasse spagnolo non ha alzato bandiera bianca. La sua decisione è stata ancor più incredibile, considerando che nel corso del secondo set, poi vinto da Nadal per 7-5, il padre Sebastien Nadal con un gesto plateale, ripreso dalle telecamere, lo aveva invitato a ritirarsi. La scena ha assunto contorni drammatici, ma la grinta del 36enne di Manacor sommata al desiderio di rincorre il Grande Slam – dopo aver trionfato agli Australian ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Il match di quarti di finale didaè stato senza dubbio una delle partite più difficili della sua carriera. Nel primo set, sul 3-1 in suo favore, il maiorchino ha accusato un problema agli addominali, tanto da farsi rimontare dal suo avversario, Taylor Fritz, fino a perdere per 6-3. Nonostante l’evidente sofferenza il fuoriclasse spagnolo non ha alzato bandiera bianca. La sua decisione è stata ancor più incredibile, considerando che nel corso del secondo set, poi vinto daper 7-5, ilSebastiencon un gesto plateale, ripreso dalle telecamere, lo aveva invitato a. La scena ha assunto contorni drammatici, ma la grinta del 36enne di Manacor sommata al desiderio di rincorre il Grande Slam – dopo aver trionfato agli Australian ...

