Il M5s non si sfila sulla fiducia, ma il banco di prova è al Senato (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Dopo giorni di tensioni e divisioni, la maggioranza supera indenne il primo voto sul decreto Aiuti: la Camera conferma la fiducia posta dal governo con 410 voti favorevoli (49 i contrari e un solo astenuto). E, almeno su questo primo voto, dal Movimento 5 stelle non arriva alcuna sorpresa. I deputati pentastellati, infatti, non si sfilano sulla fiducia e, come annunciato dallo stesso leader Giuseppe Conte, rispettano l'indicazione di votare a favore. Le defezioni si fermano a 15 assenti 'non giustificati', che non partecipano al voto, mentre sono 13 quelli in missione su 104 complessivi che compongono il gruppo (in realtà 105, ma il presidente Roberto Fico non viene conteggiato ai fini dei voti). Scorrendo i tabulati, risultano più alte le assenze tra le fila leghiste (in tutto 34 su 131 deputati complessivi, di ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Dopo giorni di tensioni e divisioni, la maggioranza supera indenne il primo voto sul decreto Aiuti: la Camera conferma laposta dal governo con 410 voti favorevoli (49 i contrari e un solo astenuto). E, almeno su questo primo voto, dal Movimento 5 stelle non arriva alcuna sorpresa. I deputati pentastellati, infatti, non sinoe, come annunciato dallo stesso leader Giuseppe Conte, rispettano l'indicazione di votare a favore. Le defezioni si fermano a 15 assenti 'non giustificati', che non partecipano al voto, mentre sono 13 quelli in missione su 104 complessivi che compongono il gruppo (in realtà 105, ma il presidente Roberto Fico non viene conteggiato ai fini dei voti). Scorrendo i tabulati, risultano più alte le assenze tra le fila leghiste (in tutto 34 su 131 deputati complessivi, di ...

Pubblicità

elio_vito : Ho letto il documento del M5S a Draghi. Pone questioni serie. Non c’è nessuna posizione antieuropea o antiatlantica… - fattoquotidiano : Conte: “M5s non è disponibile a reggere il moccolo al centro e alla destra. Draghi? Non abbiamo giurato fedeltà a l… - Mov5Stelle : I cittadini non possono più aspettare. Ci sono delle misure importanti per le quali ci battiamo da tempo che sono s… - Lellasilvi : RT @gjscco: @iasius_1 Fù un #GolpeBianco sostenuto da una miriade di serpenti intralazzatori con la compiacenza del pres.della REP. che in… - Giorgiolaporta : Ci mancava solo la maestra candidata col #M5S che porta i bambini di 7 anni in gita al comizio di #Conte. Che non s… -