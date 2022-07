(Di giovedì 7 luglio 2022) Ile diagnosticano una forma molto aggressiva di cancro e lepochi mesi di. LaJasmin David si sottopone a unae riesce a guarire. La donna si erata per ...

I medici le diagnosticano una forma molto aggressiva di cancro e le danno pochi mesi di vita. La 51enne Jasmin David si sottopone a una cura sperimentale e riesce a guarire. La donna si era curata per anni contro il cancro al seno, ma nel 2020 le viene diagnosticata una forma molto aggressiva della malattia. I medici le danno un anno di vita: 51enne guarisce grazie a una cura "sperimentale".