I 5 Stelle dietro l’inchiesta sui ritiri di Napoli e Bari in Abruzzo: non c’è ritorno di turismo (Di giovedì 7 luglio 2022) La Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sul ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro e su quello del Bari a Roccaraso. La notizia, ieri su Il Centro, è approfondita oggi dal Corriere del Mezzogiorno. “La Procura contabile dell’Aquila indaga sul ritiro a Castel di Sangro e Roccaraso delle squadre del Napoli e del Bari, presiedute rispettivamente da Aurelio De Laurentiis e dal figlio Luigi: l’ipotesi è che il pagamento del ritiro, deciso dalla Regione Abruzzo per attirare turisti, sia illecito. In particolare la giunta di centro destra presieduta da Marco Marsilio ha stanziato per il Napoli un milione e 200 mila euro per ogni anno di ritiro pre campionato dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni di euro; inferiore la somma destinata al ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) La Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta sul ritiro estivo dela Castel di Sangro e su quello dela Roccaraso. La notizia, ieri su Il Centro, è approfondita oggi dal Corriere del Mezzogiorno. “La Procura contabile dell’Aquila indaga sul ritiro a Castel di Sangro e Roccaraso delle squadre dele del, presiedute rispettivamente da Aurelio De Laurentiis e dal figlio Luigi: l’ipotesi è che il pagamento del ritiro, deciso dalla Regioneper attirare turisti, sia illecito. In particolare la giunta di centro destra presieduta da Marco Marsilio ha stanziato per ilun milione e 200 mila euro per ogni anno di ritiro pre campionato dal 2020 fino al 2025 rinnovabili, per un costo complessivo di 14 milioni di euro; inferiore la somma destinata al ...

