Gb: Johnson lascia, si dimette da leader Tory (Di giovedì 7 luglio 2022) Boris Johnson ha annunciato formalmente le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, in un discorso alla nazione. Il premier - travolto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) Borisha annunciato formalmente le sue dimissioni dadel Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, in un discorso alla nazione. Il premier - travolto alla ...

