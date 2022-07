Fabio Fognini precisa | “Non ho mai fatto riferimento a Nadal | in bocca al lupo per questo finale”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Cari amici giornalisti, tengo arvi con queste due semplici righe che mai e poi mai hoa un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere!”. Inizia così un post diche mira a rettificare quanto apparso ieri nelle sue storie Instagram in cui aveva sottolineato la parola “infortunato” legata anel match contro Fritz a Wimbledon, scrivendo “Sì, certo”, e poi aggiungendo “Non credete a tutto quello che leggete”, con un hashtag #4h20m, vale a dire la durata dell’incontro, che pareva ulteriormente inequivocabile. Il taggiasco fa invece marcia indietro: “E’ ora di smetterla di scrivere e riportare tutto quello che volete e in maniera sbagliata. Detto ciò auguro a Rafa e al suo team inalper ...

Pubblicità

sportface2016 : #Fognini precisa: 'Non ho mai fatto riferimento a #Nadal' - marinafor2 : @paolobertolucci @AiraghiMaria @fabiofogna Ho appena letto quanto postato da Fabio Fognini su Instagram. Se quanto… - neXtquotidiano : Fognini ha davvero insinuato che #Nadal abbia finto un infortunio contro Fritz? - infoitsport : Tennis, Fabio Fognini sbrocca dopo la vittoria di Nadal: 'Ma smettetela' - TennisWorldit : 'Mai fatto riferimento a lui': Fabio Fognini chiarisce sulla 'critica' a Rafael Nadal -

In carriera abbiamo conosciutoper qualche esuberanza di troppo in campo, condita da dichiarazioni a volte al veleno. L'ultima è arrivata nelle precedenti ore, subito dopo la vittoria di Rafa Nadal contro Taylor Fritz ...Rafael Nadal Una malinterpretazione e un polverone alzato inutilmente, secondo l'atleta ligure.ha deciso di tornare sulla storia pubblicata su Instagram nella serata di mercoledì 6 luglio sulla partita fra Rafael Nadal e Taylor Fritz, spiegando alcuni aspetti e spegnendo (forse) ...Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - Rafael Nadal approda in semifinale a Wimbledon dopo 5 set e oltre 4 ore di lotta con Taylor Fritz, nonostante ...“Cari amici giornalisti, tengo a precisarvi con queste due semplici righe che mai e poi mai ho fatto riferimento a un campione come Rafa. E mai me lo potrei permettere!”. Inizia così un post di Fabio ...