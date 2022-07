Tornano in piazza Europa i divi internazionali del jazz - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, il 54° Festival internazionale del jazz della Spezia, porterà in piazza Europa grandi eventi con divi internazionali, prime nazionali e progetti speciali ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con la direzione artistica di Lorenzo Cimino, il 54° Festival internazionale deldella Spezia, porterà ingrandi eventi con, prime nazionali e progetti speciali ...

Pubblicità

uispravennalugo : OGGI A LUGO TORNANO I MERCOLEDÌ SOTTO LE STELLE E LA UISP TORNA IN PIAZZA Dopo due lunghi anni di stop tornano da… - fredyconrad : Tornano i 'libri al chilo' con il Mercalibro di luglio in Piazza Buffi a Bellinzona. Vi aspettiamo. - ondemedia : Tornano i 'libri al chilo' con il Mercalibro di luglio in Piazza Buffi a Bellinzona. Vi aspettiamo. - Bissolati4 : bravo!!!!! a Roma sono tornati i ladroni del PD, si vendono gli spazzi di piazza Vittorio per fare cassa tra poco t… - SandraCeradini : RT @agreste_oreste: @Animal_Genocide @LaStampa vorrei che mi portassero 1 a 1 quelli che erano in piazza così da dargli a ognuno 18 frustat… -