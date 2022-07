Napoli in ritiro in Abruzzo: inchiesta per danno erariale (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Apprendiamo con soddisfazione l’apertura delle indagini della Corte dei Conti in merito alla gestione del centrodestra sul contratto che Regione Abruzzo ha stipulato con la società del Napoli Calcio». A dirlo sono gli esponenti del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri e dai Consiglieri Regionali Domenico Pettinari, Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi, a Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Apprendiamo con soddisfazione l’apertura delle indagini della Corte dei Conti in merito alla gestione del centrodestra sul contratto che Regioneha stipulato con la società delCalcio». A dirlo sono gli esponenti del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri e dai Consiglieri Regionali Domenico Pettinari, Giorgio Fedele e Pietro Smargiassi, a Calcio e Finanza.

Pubblicità

melgae2013 : RT @CalcioFinanza: #Napoli in ritiro in Abruzzo: aperta un'inchiesta per danno erariale - sportli26181512 : #Governance #Notizie Napoli in ritiro in Abruzzo: inchiesta per danno erariale: «Apprendiamo con soddisfazione l’ap… - hbk_89 : RT @CalcioFinanza: #Napoli in ritiro in Abruzzo: aperta un'inchiesta per danno erariale - provulusJFC : RT @CalcioFinanza: #Napoli in ritiro in Abruzzo: aperta un'inchiesta per danno erariale - interismo1908 : RT @mattinodinapoli: Napoli, ritiro a Castel di Sangro pagato dalla Regione: indaga la Corte dei Conti -