Lavoratori in sciopero a Pomezia | Risparmio Casa estranea alle vicende

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo il comunicato diin merito alla vicenda deidella piattaforma logistica di via della Siderurgia, Santa Palomba ache da alcuni giorni sono in, leader nella grande distribuzione non food, in meritonotizie apparse sulla stampa negli ultimi giorni precisa di essere completamentelegate al mancato pagamento degli stipendi per i dipendenti della piattaforma logistica disottolinea con forza che non si tratta infatti di? dipendenti o personale in alcun modo riconducibile o riferibile all’organico del Gruppo. Si tratta ...

I prezzi europei del gas oggi sono scesi dai massimi di quattro mesi dopo che il governo norvegese è intervenuto per porre fine allodeidi petrolio e gas, che minacciava di esacerbare la crisi energetica sempre più profonda della regione. Il TTF olandese , un punto di riferimento europeo per il commercio di gas ...Un nuovoè previsto il 17 luglio da parte di Ryanair. In questo caso, però, non sono state ... Molti, infatti, sono stati licenziati in questi ultimi due anni di emergenza sanitaria ...Caro direttore, la stampa britannica ha iniziato a evocare «l’estate del malcontento», riferimento diretto all’’«inverno del malcontento » e ai movimenti sociali che scossero il Regno Unito tra il 197 ...Le navi Explora V e VI saranno dotate di motori a gas naturale liquefatto e tecnologie per la raccolta dell'idrogeno liquido che alimenterà le aree alberghiere. In mare dal 2027 e nel 2028, per gli an ...