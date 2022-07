“Issiamo le vele” è arrivata a Marsiglia, tappa conclusiva dell’iniziativa sulle malattie rare (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le due barche a vela hanno fatto tappa in diversi porti della costa italiana fino a Marsiglia e, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle malattie rare, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme” 6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio di Marsiglia l’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica sulle malattie rare: “Issiamo le vele! Vento in poppa per la ricerca #Thinkrare”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Le due barche a vela hanno fattoin diversi porti della costa italiana fino ae, grazie alla distribuzione di materiale informativo, i velisti hanno promosso la conoscenza delle, la diagnosi precoce e la terapia adeguata sensibilizzando sulla presenza di campanelli di allarme” 6 luglio 2022. Si è conclusa nel suggestivo porto Vecchio dil’iniziativa dedicata alla conoscenza e alla ricerca scientifica: “le! Vento in poppa per la ricerca #Think”. Per l’occasione è stata organizzata una diretta web con i protagonisti della regata, Mario Santini, chirurgo toracico dell’Università degli Studi della Campania ...

