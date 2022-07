Fiorentina: incontro per Dodò, in arrivo Jovic (Di mercoledì 6 luglio 2022) Accelerata della Fiorentina per il terzino dello Shakhtar, Dodò, da tempo nel mirino. Oggi a Firenze i dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè si sono incontrati con l'entourage del brasiliano classe '98 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Accelerata dellaper il terzino dello Shakhtar,, da tempo nel mirino. Oggi a Firenze i dirigenti Joe Barone e Daniele Pradè si sono incontrati con l'entourage del brasiliano classe '98 ...

