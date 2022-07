Devono spartirsi 23 miliardi E il governo traballa

(Di mercoledì 6 luglio 2022) 00:00 Buongiorno ai commensali. Vi aspetto il 16-17 luglio a Bari per la festa della Ripartenza. Per info e prenotazioni www.laripartenza.it. 00:53 Ilancora balla e non solo per il Movimento Cinque Stelle ma anche perché la Lega se la potrebbe prendere se venissero fatte troppe concessioni a Conte. 04:20 Covid, riprende la tarantella sui contagi record sugli ospedali in allarme e sui ricoveri che salgono. 04:55 Strage Marmolada, il feltrino se la prende con la spettacolarizzazione della tragedia ma sullo stesso giornale, la Stampa, si spettacolarizza. Nemo profeta in patria. 07:10 Franco Prodi ribadisce le difficoltà della climatologia e Pascale sul Foglio racconta la montagna di capri espiatori. 08:00 Draghi incontra Erdogan e diventa il migliore amico, se lo cucinano Travaglio e anche un po’ Brambilla ovviamente con altri toni. 12:13 “Italia al limite ...

