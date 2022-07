Carlos Santana, malore durante un concerto. Sviene sul palco I video (Di mercoledì 6 luglio 2022) malore sul palco per Carlos Santana, 74enne leggenda della musica contemporanea. Il chitarrista è svenuto durante un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan. Soccorso immediatamente, è stato portato in ospedale. Secondo il suo manager si è trattato solo dell'effetto di caldo, stanchezza e disidratazione Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022)sulper, 74enne leggenda della musica contemporanea. Il chitarrista è svenutounal Pine Knob Music Theatre di Clarkston, nel Michigan. Soccorso immediatamente, è stato portato in ospedale. Secondo il suo manager si è trattato solo dell'effetto di caldo, stanchezza e disidratazione

