Scatta l'allarme tempeste e nubifragi, ribaltone e pericoli: le zone a rischio (Di martedì 5 luglio 2022) Il meteo non dà tregua all'Italia, che sta per passare dal caldo-record di Caronte, da un'afa con pochi precedenti, a nubifragi e tempeste di vento. Il tutto secondo 3Bmeteo.com dovrebbe iniziare a metà della settimana, tra mercoledì e giovedì: "Aria più fresca settentrionale entrerà su gran parte del Mediterraneo e i forti contrasti termici faranno scatenare diffusi temporali, dapprima al Nord e successivamente al Centro-Sud", spiegano gli esperti. Ma come detto in premessa, non si tratta di una "rinfrescata". Bensì di una minaccia: "Sarà una passata temporalesca rapida ma intensa con il rischio di nubifragi e disagi ma che servirà a far crollare le temperature, specie su regioni adriatiche e meridionali", anticipano i meteorologi. Per quel che riguarda giovedì 7 luglio, si attendono correnti più fresche che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il meteo non dà tregua all'Italia, che sta per passare dal caldo-record di Caronte, da un'afa con pochi precedenti, adi vento. Il tutto secondo 3Bmeteo.com dovrebbe iniziare a metà della settimana, tra mercoledì e giovedì: "Aria più fresca settentrionale entrerà su gran parte del Mediterraneo e i forti contrasti termici faranno scatenare diffusi temporali, dapprima al Nord e successivamente al Centro-Sud", spiegano gli esperti. Ma come detto in premessa, non si tratta di una "rinfrescata". Bensì di una minaccia: "Sarà una passata temporalesca rapida ma intensa con ildie disagi ma che servirà a far crollare le temperature, specie su regioni adriatiche e meridionali", anticipano i meteorologi. Per quel che riguarda giovedì 7 luglio, si attendono correnti più fresche che ...

