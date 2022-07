Roma | Celik | «Darò tutto per onorare questa maglia | non vedo l’ora di giocare»

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - DiMarzio : .@OfficialASRoma, ufficiale l'acquisto di #Celik a titolo definitivo dal #Lille: le prime dichiarazioni del giocato… - DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - sportnotizie24 : #Roma, ufficiale l'arrivo di #Celik dal #Lille: i dettagli e le cifre dell'affare - zazoomblog : Roma ecco Zeki Celik: Orgoglioso di aver firmato con questo grande club - #Celik: #Orgoglioso #firmato #questo -

ORE 10.35 - UFFICIALE:è un nuovo giocatore della. Il laterale turco firma un quadriennale con i giallorossi. ORE 10.00 - Milan, l'offerta avanzata a Dybala da un rappresentante di ...Laha bisogno di quei soldi per ristrutturare parte del bilancio in rosso e presentarsi al ... Intanto, però, è arrivatoche ha messo in ordine la fascia destra dando a Mou un'alternativa a ..."Per me è un onore giocare per un club così importante: ho grandi ambizioni e voglio contribuire al successo della squadra".La Roma, con un comunicato sul proprio sito, ha annunciato l’ufficiablità di Zeki Celik che indosserà la maglia numero 19. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo delle prestaz ...