Processo Morandi | Tomasi scarica Spea | “Relazioni diverse dalla realtà”

Genova - Roberto Tomas i, l'ad di Autostrade, è stato sentito lo scorso 28 giugno dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno nell'ambito delper il crollo del ponte(14 agosto 2018, 43 vittime). Tomasi è stato citato dalla procura come testimone nelcontro i vecchi vertici della società. Nel corso dell'...... il prossimo 7 luglio, in concomitanza della prima udienza delper il crollo del PonteGenova - Roberto Tomasi, l'ad di Autostrade, è stato sentito lo scorso 28 giugno dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno nell'ambito del processo per il crollo del ponte Morandi (14 ag ...Giovedì 7 luglio appuntamento alle 10 davanti al tribunale. Un'ordinanza del tribunale vieta ogni tipo di immagine a partire dalla seconda udienza ...