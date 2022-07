MotoGP, Stoner: “Bagnaia ha fatto troppi errori quest’anno. Deve accettare anche la sconfitta” (Di martedì 5 luglio 2022) Casey Stoner, ex campione di motociclismo si è espresso in merito a Bagnaia, durante la serata inaugurale del premio ‘Fair Play-Menarini’ edizione 2022 in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. “E’ un bravo ragazzo. Ha i miei vecchi meccanici e si vede che sta lavorando duro. Ha fatto troppi errori quest’anno, ma finché non sei nella sua situazione non puoi capire, è molto facile giudicare da fuori. Forse Deve semplicemente accettare che non puoi vincere ogni gara”. Ha poi continuato: “quest’anno è difficile capire la MotoGP, da una gara all’altra vedi una lista di risultati molto diversa”. Su Valentino Rossi ha infine dichiarato: “Si è ritirato alla fine dell’ultimo anno, ma purtroppo non ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Casey, ex campione di motociclismo si è espresso in merito a, durante la serata inaugurale del premio ‘Fair Play-Menarini’ edizione 2022 in corso di svolgimento a Palazzo Vecchio a Firenze. “E’ un bravo ragazzo. Ha i miei vecchi meccanici e si vede che sta lavorando duro. Ha, ma finché non sei nella sua situazione non puoi capire, è molto facile giudicare da fuori. Forsesemplicementeche non puoi vincere ogni gara”. Ha poi continuato: “è difficile capire la, da una gara all’altra vedi una lista di risultati molto diversa”. Su Valentino Rossi ha infine dichiarato: “Si è ritirato alla fine dell’ultimo anno, ma purtroppo non ...

Pubblicità

sportface2016 : #MotoGP, #Stoner: '#Bagnaia ha fatto troppi errori quest'anno. Deve accettare anche la sconfitta' - mamuam : RT @gponedotcom: Dopo una vacanza in Grecia, in giro per le isole e sul Partenone il dio della velocità si è recato ad Asolo, sede delle Al… - gponedotcom : Dopo una vacanza in Grecia, in giro per le isole e sul Partenone il dio della velocità si è recato ad Asolo, sede d… - gponedotcom : 'Non credo che la situazione sia così drammatica, ma prima c'erano rivalità diverse. Con Stoner, Marquez, Lorenzo,… - stephenaiken99 : @BenD4466 @MotoGP Only Duke (Norton & Gilera), Agostini (MV Agusta & Yamaha), Lawson (Yamaha & Honda), Rossi (Honda… -