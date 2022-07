“La rinascita della Vigna della Reggia di Caserta” all’Unesco a Parigi (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un seminario internazionale racconterà all’Unesco, il prossimo 6 luglio, “La rinascita della Vigna della Reggia di Caserta” a opera del Museo del MiC e del concessionario della Vigna di San Silvestro, la cantina Tenuta Fontana di Pietrelcina. Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere perché il Complesso vanvitelliano, inserito nella lista Unesco quale Patrimonio dell’umanità, racconterà il progetto di tutela e valorizzazione e i suoi sviluppi nella stupenda sede di Place de Fontenoy a Parigi. All’incontro interverranno il direttore della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei; ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un seminario internazionale racconterà all’Unesco, il prossimo 6 luglio, “Ladi Caserta” a opera del Museo del MiC e del concessionariodi San Silvestro, la cantina Tenuta Fontana di Pietrelcina. Si tratta di un appuntamento unico nel suo genere perché il Complesso vanvitelliano, inserito nella lista Unesco quale Patrimonio dell’umanità, racconterà il progetto di tutela e valorizzazione e i suoi sviluppi nella stupenda sede di Place de Fontenoy a. All’incontro interverranno il direttoredi Caserta, Tiziana Maffei; ...

